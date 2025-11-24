Haberler

Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Kırıkkale'de 47 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali Sağlam, tartıştığı kardeşi tarafından göğsünden ve bileğinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Sağlam'ın kardeşi olay yerinde gözaltına alındı.

Kırıkkale'de kardeşi tarafından göğsünden bıçaklanan 47 yaşındaki güvenlik görevlisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AĞABEYİNİ GÖĞSÜNDEN VE BİLEĞİNDEN BIÇAKLADI

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Y.S. (26) ile ağabeyi Ali Sağlam (47) arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S., ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ali Sağlam'ın Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
