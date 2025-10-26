Kırıkkale'de Kafa Kafaya Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerindeki Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. (44) idaresindeki 06 DES 248 plakalı Opel otomobil ile C.C. (26) yönetimindeki 06 DB 8154 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile N.C. (47) ve N.N.C. (6) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE