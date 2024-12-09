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Kırıkkale'de Kafa Kafaya Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Kafa Kafaya Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yahşihan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 55 JJ 416 plakalı Fiat marka otomobil ile T.V. yönetimindeki 60 HB 965 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu D.V. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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