Kırıkkale'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kırıkkale'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, bir iş yerinde yapılan operasyonda 419 adet sentetik ecza hap ve 7 bin 585 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 419 adet sentetik ecza hap ile 7 bin 585 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda, E.D. (25) isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, çelik kasada muhafaza edilen 419 adet sentetik ecza hap ile 7 bin 585 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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