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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (22) ile "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (58) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı