Yüksek gerilim tellerine ramak kaldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Yüksek gerilim tellerine ramak kaldı! Facianın eşiğinden dönüldü
Kırıkkale'de bir itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak iki köprü arasında asılı kaldı. Araç, köprünün hemen altından geçen Doğu Ekspres tren hattına ait yüksek gerilim tellerine metreler kala durdu. Kazada 3 personel yaralandı, muhtemel bir facia önlendi.

  • Kırıkkale'de bir itfaiye aracının köprü arasına sıkıştığı kazada 3 itfaiye personeli yaralandı.
  • Araç, köprü altındaki yüksek gerilim tellerine metreler kala durarak muhtemel bir facia önlendi.
  • Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi.

Kırıkkale'de bir itfaiye aracının kontrolden çıkarak iki köprü arasına asılı kaldığı kazada 3 personel yaralandı. Araç, köprü altında bulunan yüksek gerilim tellerine ulaşmadan sıkışarak durduğu için muhtemel bir facia önlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki itfaiye aracı seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savrularak iki köprünün ara boşluğunda kaldı.

GERİLİM TELLERİNE METRELER KALA DURDU

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait itfaiye aracı, köprünün hemen altından geçen Doğu Ekspres tren hattına ait yüksek gerilim tellerine metreler kala durarak muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazada araç sürücüsü ile O.C. ve H.C. isimli 3 itfaiye personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
