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Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yahşihan ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan R.K. (24), P.R.K. (16) ve G.K. (6) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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