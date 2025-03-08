Kırıkkale'de Hükümlüler Operasyonla Yakalandı
Kırıkkale jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, düzenlenen operasyonlarda 2 hükümlü yakalandı. Sulakyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve silahla tehdit" suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.Y. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Çerikli Beldesi'nde yapılan çalışmalarda ise "Kasten yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A. (36) isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE