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Kırıkkale'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan aranan ve 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.P. (29) yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.P. (29) isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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