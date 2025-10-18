Haberler

Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Kırıkkale'de jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahısların kesinleşmiş ceza süreleri 6 yıl ile 50 yıl arasında değişiyor.

Kırıkkale'de jandarma ve polis ekiplerince 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de, aranan şahıslara yönelik jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda; Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, JASAT ve Narkotik birimlerinin katılımıyla 16 adreste yapılan aramalarda firari hükümlüler C.Ö. (45), N.M.Ç. (42) ve İ.G. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerden C.Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 30 ay, N.M.Ç.'nin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 11 yıl 21 ay, İ.G.'nin ise "hırsızlık" suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Adli işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

