Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de, aranan şahıslara yönelik jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda; Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, JASAT ve Narkotik birimlerinin katılımıyla 16 adreste yapılan aramalarda firari hükümlüler C.Ö. (45), N.M.Ç. (42) ve İ.G. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerden C.Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 30 ay, N.M.Ç.'nin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 11 yıl 21 ay, İ.G.'nin ise "hırsızlık" suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Adli işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE