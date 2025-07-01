Kırıkkale'de FETÖ Operasyonu: İhraç Jandarma Astsubay Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de FETÖ'nün faaliyetlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç jandarma astsubay A.C. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kırıkkale'de FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç jandarma astsubay gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç jandarma astsubay A.C. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa