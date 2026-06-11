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Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 3 gözaltı

Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 3 gözaltı
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Kırıkkale'de bir düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatlı tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 467 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 ruhsatlı tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve eğlence merasimlerinde silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışma kapsamında, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri belirlenen C.K. (47), İ.K. (37) ve Ö.K.'nın (41) adreslerine operasyon düzenlendi.

Alınan adli arama kararları doğrultusunda yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 467 adet fişek ele geçirildi. Silahlara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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