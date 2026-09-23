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Kırıkkale'de dronlu denetimden kaçan ehliyetsiz sürücüye 80 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de dronlu denetimden kaçan ehliyetsiz sürücüye 80 bin lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de dron destekli trafik denetimini fark eden sürücü, geri manevrayla kontrol noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 40 bin lira, aracını kullandıran araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücünün geri manevrayla kaçmaya çalıştığı anlar dron kamerasınca kaydedildi. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı kavşağında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetim sırasında uygulamayı fark eden bir sürücünün geri manevra yaparak kontrol noktasından uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Sürücünün kaçma girişimi dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücüye 40 bin lira, aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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