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Kırıkkale'de DEAŞ ve El Nusra Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı olduğu tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ ve El Nusra'ya yönelik yapılan operasyonda, iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu E.S.M.D. ve U.H., kent merkezindeki bir ikamette yakalandı. Şahısların bulundu evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kırıkkale'de DEAŞ ve El Nusra Operasyonu: 2 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

Operasyon Kırıkkale Politika Güvenlik El Nusra 3-sayfa Hukuk Terör

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