Kırıkkale'de DEAŞ ve El Nusra Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ ve El Nusra'ya yönelik yapılan operasyonda, iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu E.S.M.D. ve U.H., kent merkezindeki bir ikamette yakalandı. Şahısların bulundu evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.