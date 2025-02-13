Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Eylem Tok'un avukatından 'İade durdurulsun' çağrısı

Eylem Tok'un avukatından skandal çağrı! Çamur atmaya başladılar

Kırıkkale'de Cinsel Taciz Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de Cinsel Taciz Hükümlüsü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de cinsel taciz suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (43), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de cinsel taciz suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, cinsel taciz suçundan aranan E.A. (43) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
img

Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
img

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Santorini'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar
Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahadan sildi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.