Kırıkkale'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri, hakkında 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.M.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan bir hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi E.M.'yi yakaladı. "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
