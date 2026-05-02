Kırıkkale’de 6 firari hükümlü polis operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak tutuklandı. Firariler arasında kadına şiddet, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde, "kadına karşı şiddet", "uyuşturucu ticareti" ve "dolandırıcılık" gibi suçların da bulunduğu 15 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'nün yeri teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi. Millet Bahçesi önünde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.Ö., otomobiliyle Karakeçili istikametinde kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan emekli polis memuru B.A. da Amasya'da düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı. B.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.

"Dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., "hırsızlık" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan M.C.C., "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. ve "dolandırıcılık" suçundan 3 ayrı dosyada toplam 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. de gözaltına alınarak tutuklandı.

Öte yandan, araç içinden tabancayla havaya ateş ettiği belirlenen S.Ö. isimli şüpheli de polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin parka attığı tabanca ekipler tarafından bulundu. S.Ö. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü