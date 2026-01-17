Haberler

Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Y.E.Ö. ve Y.Y. tutuklandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ö., "uyuşturucu" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

