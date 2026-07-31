Kırıkkale’de 9 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale’de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan T.G. (42) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 9 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.