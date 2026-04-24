Kırıkkale'de 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespiti yapılan B.A. (50) isimli hükümlünün yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

