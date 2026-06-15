Kırıkkale'de 10 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 7 ay 11 gün hapis cezası bulunan yabancı uyruklu firari hükümlü, saklandığı ikamette yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu N.T. isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T., Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı