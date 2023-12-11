Kırıkhan'da seyir halindeki otomobil yandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde eski sanayi köprüsünde seyir haldeki otomobil aniden yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Çıkan yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY