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Kırıkhan'da seyir halindeki otomobil yandı

11 Aralık 2023 16:32 Güncelleme: 16:34 Abone Ol

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.