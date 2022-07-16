Son Dakika | Kırıkhan'da örtü yangını Son dakika 3. sayfa haberi: - Kırıkhan'da örtü yangını Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Karataş mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan örtü yangını kısa süre söndürüldü Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda örtü yangını başladı. - Kırıkhan'da örtü yangını HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Karataş mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan örtü yangını kısa süre söndürüldü Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda örtü yangını başladı. Yangının haber alınması üzerine, orman bölge müdürlüğü ve Hatay büyükşehir belediyesine ait 2 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, ve 30 personel müdahale etti. İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - 3. Sayfa Kırıkhan Karataş Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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