Kırıkhan'da Beton Mikseri Yol Ortasına Beton Döktü

Kırıkhan'da Beton Mikseri Yol Ortasına Beton Döktü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir beton mikseri, seyir halindeyken yol ortasına beton döktü. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayımlandı. Durum üzerine firma ekipleri, yolu temizleyerek trafiğe açtı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine firmaya bağlı ekipler tarafından yol temizlendi.

Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde seyir halindeki bir beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; beton mikserinin geriye doğru geldiği esnada betonu yola döktüğü kaydedildi. Ayrıca yola beton döküldüğü esnada başka bir araca çarptığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine firma çalışanları tarafından yol temizlendi. Beton dökülen yol temizlendikten sonra trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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