Kırgızistan-Özbekistan sınırında yasadışı tünel bulundu - Haberler

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Kırgızistan-Özbekistan sınırında yasadışı tünel bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırgızistan-Özbekistan sınırında yasadışı tünel bulundu

Kırgızistan ile Özbekistan'ı bağlayan uzunluğu 155 metrelik tünel bulundu.

Kırgızistan ile Özbekistan'ı bağlayan uzunluğu 155 metrelik tünel bulundu.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ve Özbekistan'ın ilgili kurumlarıyla ortak düzenlenen operasyonda Oş bölgesinin Kara Suu şehrindeki bir evin altında iki ülkeyi bağlayan tünel tespit edildiği belirtildi. Tünelin derinliğinin 17,5 metre olduğu ifade edilen açıklamada, genişliğinin 70-80 santimetre, uzunluğunun ise yaklaşık 155 metre olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüneli kullanarak yasadışı eylemlere karışan kişilerin tespit edilmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - BİŞKEK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırgızistan Özbekistan 3. Sayfa Haberler

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