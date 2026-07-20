Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesine bağlı Öttük köyünün 5 kilometre uzaklığında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan gece saatlerinde sarsıldı. Kırgızistan Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Isık Göl bölgesine bağlı Öttük köyünün 5 kilometre uzaklığında, yerel saatle 02.41'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti, Öttük, Kazan-Kuygan köylerinde 5; Cerge-Tal, Kızıl-Cıldız, Eçki-Başı, Emgekçil köylerinde 4; Kuybışeva, Şoro, Vosmoe Marta, Ak-Talaa, Dostuk, Can-Bulak, Min-Bulak, Calgız-Terek, Orto-Saz, Ak-Kıya, Orto-Nura, Keneş köyleri ile Narın şehrinde ise 3 olarak ölçüldü.

Depremde can kaybı, yaralanma veya hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı