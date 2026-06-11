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Kardeş cinayetinin nedeni kira geliri çıktı

Kardeş cinayetinin nedeni kira geliri çıktı
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Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldüren Muhammet P., tutuklandı. Olayın, baba dükkanından elde edilen kira gelirinin paylaşılamamasından kaynaklandığı belirlendi.

Adana'da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı. Olayın, babalarına ait dükkandan elde edilen kira gelirinin paylaşılması nedeniyle yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, 7 Haziran günü Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet P. (49) ile ağabeyi Ercan P. (55) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ercan P., kardeşi Muhammet P.'ye tabancayla ateş etti. Muhammet P. ise yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ercan P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet P. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, Ercan P.'nin babası Cevdet P.'ye ait dükkanı kiraya verdiği ve elde edilen kira gelirini kardeşleri arasında eşit şekilde paylaştırmadığı gerekçesiyle taraflar arasında husumet bulunduğunu tespit edildi. Olay günü Muhammet P.'nin bu konuyu görüşmek için ağabeyinin yanına gittiği öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Muhammet P., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Babamın dükkanından gelen kira gelirini, kardeşler arasında eşit paylaştırmıyordu. Bu sorunu konuşmak için yanına gittiğimde bana tabancayla ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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