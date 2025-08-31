Kına gecesine dansöz geldi, gelinin annesi çileden çıktı
Kına gecesinde dansözün sahneye çıktığını gören gelinin annesi çileden çıktı. Dansözün sahneye çıkmasını engelleyen annenin görüntüleri kameralara yansıdı.
GELİNİN ANNESİ ÇİLEDEN ÇIKTI
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa