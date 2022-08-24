Kimse ne yapmak istediğini anlamadı! Otoyolu birbirine katan kadın araçların önüne atlayıp çığlık attı 3. Sayfa Haberleri Arnavutköy 'de bir kişi otoyola çıkarak araçların önüne atladı. Trafiği birbirine katan kadının ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamadı. İlginç olay cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Hadımköy çevre yolu üzerinde otoyola çıkan bir kadın araçların üzerine atlayarak yoldan geçen insanlara saldırdı. OLAYI ANI KAMERADA Hem kendi can güvenliğini hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan kadın dakikalarca bağırmaya devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Arnavutköy İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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