Kimliğini Kaybeden Öğrenciye Yunus Polislerden Hızlı Yardım

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Kimliğini Kaybeden Öğrenciye Yunus Polislerden Hızlı Yardım
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Gümüşhane'de YKS'ye girecek bir kız öğrenci kimliğini kaybedince motorize Yunus timleri devreye girdi. Öğrenci, hızlı bir şekilde Nüfus Müdürlüğü'ne götürülerek geçici kimlik belgesi aldı ve sınav salonuna yetiştirildi.

Kimliğini kaybeden öğrencinin imdadına yunus polisler yetişti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de YKS'ye girecek bir kız öğrenci kimliğini kaybedince devreye polis ekipleri girdi. Motorize Yunus timleri öğrenciyi önce nüfus müdürlüğüne, ardından sınav salonuna yetiştirdi.

Gümüşhane'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde bir kız öğrenci sınava gireceği okulun önüne geldiğinde kimliğini kaybettiğini fark etti.

Durumu öğrenen Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri hemen harekete geçti. Motosiklete alınan öğrenci, hızla Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada geçici kimlik belgesi çıkartılan öğrenci, sirenler eşliğinde sınav salonuna yetiştirildi.

Zamana karşı verilen bu yarış başarıyla sonuçlanırken, öğrenci son anda sınavına girebildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - 3.Sayfa
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