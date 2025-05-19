Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5. soruda elenen Kamile Bağcı isimli yarışmacı herkesi şaşırttı. "Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı nedir?" sorusuna Bağcı "Kemal" yanıtını verdi. "Bu soruda elenirsem üzülürüm" diyen genç kadın doğru cevabın "Mustafa" olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
ATV ekranlarının sevilen ve çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. ?Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada başarılı performanslar yer aldı.
BEŞİNCİ SORUDA ELENEREK HERKESİ ŞAŞIRTTI
Bu hafta programa katılan Kamile Bağcı isimli yarışmacı, henüz beşinci soruda elenerek, herkesi şaşırttı. Yarışmacının karşısına gelen beşinci soruda " Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı nedir?" sorusu çıktı.
ÜZÜNTÜSÜ YÜZ İFADESİNE YANSIDI
Yarışmacı Kamile Bağcı, 'B-Kemal' cevabını verdi, ancak doğru cevap 'Mustafa' olacaktı. Yarışmacı verdiği cevap üzerine "bu soruda elenirsem üzülürüm" derken yanlış cevap sonrası üzüntüsü yüz ifadesine yansıdı.
"HİÇ STRES YÖNETİMİ YAPAMADIM"
Bunun üzerine Oktay Kaynarca sorunun hikayesini anlatırken, Kamile Bağcı jokerlerinin de olduğu soruda "hiç stres yönetimi yapamadım" dedi.