Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu
Haber Videosu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5. soruda elenen Kamile Bağcı isimli yarışmacı herkesi şaşırttı. "Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı nedir?" sorusuna Bağcı "Kemal" yanıtını verdi. "Bu soruda elenirsem üzülürüm" diyen genç kadın doğru cevabın "Mustafa" olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

ATV ekranlarının sevilen ve çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. ?Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada başarılı performanslar yer aldı.

BEŞİNCİ SORUDA ELENEREK HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bu hafta programa katılan Kamile Bağcı isimli yarışmacı, henüz beşinci soruda elenerek, herkesi şaşırttı. Yarışmacının karşısına gelen beşinci soruda " Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı nedir?" sorusu çıktı.

ÜZÜNTÜSÜ YÜZ İFADESİNE YANSIDI

Yarışmacı Kamile Bağcı, 'B-Kemal' cevabını verdi, ancak doğru cevap 'Mustafa' olacaktı. Yarışmacı verdiği cevap üzerine "bu soruda elenirsem üzülürüm" derken yanlış cevap sonrası üzüntüsü yüz ifadesine yansıdı.

"HİÇ STRES YÖNETİMİ YAPAMADIM"

Bunun üzerine Oktay Kaynarca sorunun hikayesini anlatırken, Kamile Bağcı jokerlerinin de olduğu soruda "hiç stres yönetimi yapamadım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu dikkat çekti

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekti
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Emeklilere ödenecek Kurban Bayramı ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı

Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.