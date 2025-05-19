Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

ATV ekranlarının sevilen ve çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. ?Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada başarılı performanslar yer aldı.

BEŞİNCİ SORUDA ELENEREK HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bu hafta programa katılan Kamile Bağcı isimli yarışmacı, henüz beşinci soruda elenerek, herkesi şaşırttı. Yarışmacının karşısına gelen beşinci soruda " Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı nedir?" sorusu çıktı.

ÜZÜNTÜSÜ YÜZ İFADESİNE YANSIDI

Yarışmacı Kamile Bağcı, 'B-Kemal' cevabını verdi, ancak doğru cevap 'Mustafa' olacaktı. Yarışmacı verdiği cevap üzerine "bu soruda elenirsem üzülürüm" derken yanlış cevap sonrası üzüntüsü yüz ifadesine yansıdı.

"HİÇ STRES YÖNETİMİ YAPAMADIM"

Bunun üzerine Oktay Kaynarca sorunun hikayesini anlatırken, Kamile Bağcı jokerlerinin de olduğu soruda "hiç stres yönetimi yapamadım" dedi.