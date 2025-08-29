Milyoner'e damga vurdu! Yarışmacı rüyasını yaşadı

Milyoner'e damga vurdu! Yarışmacı rüyasını yaşadı
Milyoner'e damga vurdu! Yarışmacı rüyasını yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı Cemal Arda Ermutlu, 50 bin TL'lik soruda seyirci jokerine güvenerek yanlış cevap verdi. Can Yücel'in "Sevgi Duvarı" adlı şiirini bilemeyen yarışmacı elenerek 5 bin TL kazandı. Ermutlu'nun "Rüyamda da seyirci jokeri yüzünden elenmiştim" sözleri dikkat çekti.

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde, Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacının yaşadığı talihsiz an izleyicilerin dikkatini çekti.

SEYİRCİ JOKERİ YANILTTI

Altıncı soruya kadar başarıyla gelen Ermutlu, 50 bin TL'lik baraj sorusunda seyirci jokerine başvurdu. Soruda, Can Yücel'in "Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi" dizeleriyle başlayan şiirinin adı soruldu. Seyircilerin %55'i "A- Hüzün Seddi" şıkkını işaretledi. Ancak doğru cevap "C- Sevgi Duvarı"ydı. Yanlış cevabı seçen yarışmacı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı rüyasını yaşadı

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Elenen Cemal Arda Ermutlu, yarışmaya veda ederken şaşırtıcı bir itirafta bulundu: "Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu." Yarışmacı, 5 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
