Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis, kentte öğlene kadar görüş mesafesini düşürdü.

Sınır kenti Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezinin üzerini tamamen kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi ciddi oranda azaldı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının sis ve kısa farlarını yakarak kontrollü şekilde yollarına devam etti.

Kentte yoğun sis zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor. - KİLİS