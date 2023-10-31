Kilis'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı ve üzerinde 85 gram uyuşturucu madde bulundu. Diğer şüpheli ise daha sonra yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Akçabağlar Köyünde şüphe üzerine durdurulmak istenen motosikletli şahıs kaçmaya çalıştı.
Yapılan takip neticesinde şüpheli S.K.'nın yola attığı poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 85 gram madde ele geçirildi.
Soruşturmayla ilgili olarak A.M.A. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
2 şüphelinin işlemleri sürüyor.