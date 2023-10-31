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Kilis'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı ve üzerinde 85 gram uyuşturucu madde bulundu. Diğer şüpheli ise daha sonra yakalandı. Soruşturma devam ediyor.