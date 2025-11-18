Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Kilis'te gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 71,45 gram metamfetamin ile birlikte 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 71,45 gram metamfetamin ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen M.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa