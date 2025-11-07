Kilis'te Trafik Güvenliği İçin Yük Taşıyan Araçlara Denetim

Kilis'te trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Jandarma Trafik Timleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik tonaj ve branda denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde sürücülere, trafik kurallarına uymaları ve yük taşıma kurallarına dikkat etmeleri yönünde bilgilendirme yapıldı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve karayolu yapısının korunması amacıyla yürütülen denetimlerde, hafriyat, mıcır, kum ve taş gibi malzeme taşıyan araçların aşırı yükleme yapıp yapmadığı kontrol edildi. Ayrıca çevreye zarar verilmesini önlemek için brandasız yük taşınmasının önüne geçilmesi amacıyla da kontroller yapıldı. - KİLİS