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Ters yönden giden hafif ticari araç direğe çarptı: 1 yaralı

Ters yönden giden hafif ticari araç direğe çarptı: 1 yaralı
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Kilis'te ters yönde ilerleyen hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kilis'te ters yönden ilerlediği iddia edilen hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük Yolu üzerinde ters yönde seyreden E.N. idaresindeki 66 ACU 673 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araçtaki 4 kişiden E.S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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