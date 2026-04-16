Kilis'te okul çevrelerinde denetimler artırıldı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından Kilis'te okul bölgelerinde polis ekiplerince sıkı denetimler başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde yoğun denetim gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde son günlerde yaşanan olayların ardından Kilis'te okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Kilis il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde yoğun denetim gerçekleştirdi. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde trafik polisleri okul çevrelerinde görev aldı. - KİLİS
