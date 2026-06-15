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Kilis'te 'Mutluluğunuza Kurşun Sıkmayın' uyarısı

Kilis'te 'Mutluluğunuza Kurşun Sıkmayın' uyarısı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı, düğün, kına, nişan ve asker eğlencelerinde ateşli silah kullanımı ve havai fişek gibi tehlikeli davranışları önlemek için bilgilendirme çalışması yaptı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, düğün, kına, nişan ve asker eğlenceleri gibi merasimlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla "Mutluluğunuza Kurşun Sıkmayın" temalı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların mutlu günlerine gölge düşmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi. Jandarma ekipleri, özellikle bu tür etkinliklerde ateşli silah kullanımı ve havai fişek atılması gibi hem insan hayatını hem de canlıları tehlikeye atan davranışlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, vatandaşlardan düğün, kına ve benzeri organizasyonlarda kurallara uymalarını isterken, toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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