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Kilis'te motosiklet sürücülerine kask kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Kilis'te trafik güvenliğinin sağlanmasında kask kullanımının önemine dikkat çekilerek, motosiklet sürücülerinin yolculuk öncesinde mutlaka kask takmaları gerektiği vurgulandı. Muhtemel bir trafik kazasında baş bölgesini koruyan kaskın, hayati risklerin azaltılmasında önemli rol oynadığı belirtildi. Sürücülere yönelik yapılan çağrıda, kask kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kişisel güvenlik açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı