Kilis'te Motosiklet Kazası: 6 Yaralı
Kilis'te 6 kişinin bindiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gaziantep-Kilis Otoyolu'nun 30. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Örs idaresindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, aşırı yük ve dengesizlik nedeniyle kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada motosiklet üzerinde bulunan sürücü Mehmet Örs ile birlikte İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ve E.Ö. isimli çocukların da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaaddin Yavaşça Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KİLİS

