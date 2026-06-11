Kilis'te iki motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kilis'te gece saatlerinde iki motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İ.T.T. yönetimindeki 79 ABN 873 plakalı motosiklet ile H.Y. idaresindeki 79 ALL 821 plakalı motosiklet, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler İ.T.T. ve H.Y. ile motosikletlerde bulunan H.Y, İ.S. ve İ.H.T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı