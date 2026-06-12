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Kilis'te okul servis araçlarına denetim

Kilis'te okul servis araçlarına denetim
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve çevre güvenliği kapsamında Merkez Karamelik Köyü'nde 9 okul servis aracını denetledi. Sürücü belgeleri ve araç donanımları kontrol edilirken, şoförlere trafik kuralları ve güvenli taşımacılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, okul ve çevre güvenliği kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Merkez Karamelik Köyü İlk ve Ortaokulu önünde trafik tedbirleri alan ekipler, öğrenci taşımacılığı yapan 9 okul servis aracını denetledi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, araçların da Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında teknik donanımlarının uygunluğu incelendi.

Jandarma ekipleri tarafından servis şoförlerine trafik kuralları, güvenli araç kullanımı, trafik kazalarının önlenmesi ve öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılması konularında bilgilendirme yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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