Kilis'te Çeyiz Töreninde Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 4 Yaralı

Kilis'te çeyiz töreni sırasında bir magandanın pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KİLİS'te, çeyiz töreni sırasında bir magandanın pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz bir maganda, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekipleri, tüfeği ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.