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Son dakika haberi... Kilis'te otomobil çöp toplayıcısına çarptı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Kilis'te otomobil çöp toplayıcısına çarptı: 1 ölü Kilis'te, bir otomobil çek çek ile çöp toplayan kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

Kilis'te otomobil çöp toplayıcısına çarptı: 1 ölü

KİLİS - Kilis'te, bir otomobil çek çek ile çöp toplayan kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirim Tekin Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S. (Hasan Saygılı) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil çek çek diye tabir edilen çöp toplama aracıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu (Suriyeli) Ahmet Binni'ye çarptı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Binni hayatını kaybetti. Kazayla ilgii soruşturmaya başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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