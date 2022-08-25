Kilis 3. sayfa haberleri | Kilis'te inşaattan düşen işçi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kilis haberler... Kilis'te, çalıştığı inşaatın birinci katından düşen 14 yaşındaki çocuk işçi yaralandı. Kilis'te, çalıştığı inşaatın birinci katından düşen 14 yaşındaki çocuk işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bir inşaatın birinci katında çalışırken dengesini kaybedip zemine düşen 14 yaşındaki V.K., olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.K'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Kilis 3. Sayfa Haberler

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