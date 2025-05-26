Kilauea Yanardağı'nda 23. Patlama: Lavlar 300 Metreye Ulaştı

Kilauea Yanardağı'nda 23. Patlama: Lavlar 300 Metreye Ulaştı
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Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana devam eden hareketlilik, bugün gerçekleşen 23. patlama ile yeniden ortaya çıktı. Kraterden fışkıran lavlar 300 metre yüksekliğe ulaştı.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda yeniden patlama meydana gelirken, kraterden yükselen lavlar 300 metreye kadar ulaştı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Hawaii Yanardağı bugün 23. kez patladı. Hawaii Yanardağ Gözlemevi'ne göre, yanardağ 300 metreye kadar lav püskürttü. Gözlemevi, hareketliliğin önce kuzey kraterinde başladığını ve yerel saatle 16.50'ye kadar lav "fıskiyelerine" dönüştüğünü belirtti. Güney kraterinde ise 17.15'te daha küçük lav püskürtmeleri başladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise son patlamanın 16.15'te sürekli lav püskürtmeyle başladığını bildirdi.

Bir önceki patlama, 16 Mayıs sabahı gerçekleşmişti

Kilauea Yanardağı'nda son patlama serisine 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bölümü bir günden kısa sürmüş ve genellikle birkaç günlük duraklamalarla ayrılmıştı. Bir önceki patlama, 16 Mayıs sabahı gerçekleşmiş, yüksek lav püskürtmeleriyle başlamış ve yaklaşık 10 saat sonra sona ermişti. - HAWAİİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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