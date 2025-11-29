Kiev'e İHA ve Füze Saldırısı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Rus ordusunun füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve İHA'larla 4 gün içinde 2. kez hedef aldı. Patlamalar ve düşen İHA parçaları yangınlara yol açtı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, 6 noktada saldırı düzenlendiğini, apartmanların vurulduğunu belirtti. Tkachenko bir apartmanda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

Rusya'nın Kiev'e salı günü düzenlediği saldırılarda ise 7 kişi hayatını kaybetmişti. - KİEV