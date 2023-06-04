Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi Muzaffer Şahin askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi Muzaffer Şahin askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi Muzaffer Şahin, Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Yeni Mahalle Camii'ne getirildi. Şahin'in naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine gazi yakınları, Erbaa Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ve askeri personel katıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa