Ketta'da Anma Törenine Bombalı Saldırı: 13 Ölü

Pakistan'ın Ketta kentinde, Belucistan Ulusal Partisi'nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıldönümü töreninde gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırının intihar saldırısı olabileceği üzerinde duruluyor.

Pakistan'ın Ketta kentinde Belucistan Ulusal Partisi'nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıldönümü töreninde gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde, Belucistan Ulusal Partisi'nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıl dönümü için gerçekleştirdiği anma törenine bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda can kaybının 13'e yükseldiği açıklandı. Hastane yetkilileri ise çok sayıda yaralının hastanede tedavi altına alındığını ve 5'inin durumlarının kritik olduğunu kaydetti. Terörle Mücadele Dairesi (CTD), Shahwani Stadyumu yakınındaki saldırının intihar saldırısı olabileceği üzerinde durulduğunu ifade etti.

Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, saldırının masum insanlara yönelik korkakça bir saldırı olduğunu söyledi. Bugti, saldırganların yakalanacağı sözünü verdi. - KETTA

